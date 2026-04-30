Стало известно, когда в Башкирии пройдут сабантуи в 2026 году

В Башкирии утвердили график проведения сабантуев в 54 районах республики. Документ опубликован на портале правовой информации и подписан Главой региона Радием Хабировым.

Первые праздничные мероприятия пройдут уже 30 мая. В этот день сабантуи состоятся в Абзелиловском, Гафурийском, Зилаирском, Калтасинском и Кугарчинском районах.

Самым массовым днем станет 6 июня – торжества проведут сразу в 20 районах республики. Среди них Альшеевский, Архангельский, Аскинский, Аургазинский, Бакалинский, Бижбулякский, Буздякский, Бурзянский, Ермекеевский, Зианчуринский, Кармаскалинский, Кушнаренковский, Мелеузовский, Миякинский, Уфимский, Учалинский, Хайбуллинский, Чекмагушевский, Чишминский и Янаульский районы.

11 июня сабантуй пройдет в Баймакском районе.

12 июня праздники состоятся в Балтачевском, Белокатайском, Благоварском, Благовещенском, Бураевском, Давлекановском, Дуванском, Иглинском, Илишевском, Ишимбайском, Кигинском, Краснокамском, Мишкинском, Нуримановском, Салаватском, Стерлибашевском, Татышлинском, Туймазинском, Федоровском и Шаранском районах.

13 июня – в Бирском, Караидельском, Мечетлинском и Стерлитамакском районах.