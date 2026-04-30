Радий Хабиров поздравил пожарных с профессиональным праздником

Глава Башкортостана поздравил пожарных республики с профессиональным праздником. В своём обращении Радий Хабиров отметил, что огнеборцы и днём, и ночью находятся на боевом дежурстве, зачастую действуя в экстремальных условиях с риском для жизни.
Только за прошлый год пожарные республики совершили более 7,5 тыс. выездов на возгорания, спасли более 1,5 тыс. человек. Многие пожарные проявили гражданскую ответственность и приняли мужественное решение стать участниками специальной военной операции. Они с честью выполняют боевые задачи, удостоены высоких государственных наград.
Также Радий Хабиров поблагодарил ветеранов пожарной охраны, которые внесли значимый вклад в становление службы, подготовку кадров. «И сегодня вы остаетесь в строю, передавая свой богатый профессиональный опыт и знания молодёжи», – подчеркнул Глава Башкортостана. Накануне профессионального праздника глава региона вручил районным подразделениям ключи от 25 единиц пожарно-спасательной техники.