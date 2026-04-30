В Уфе прошли мероприятия в честь Дня собак-поводырей

В Международный день собак-поводырей в саду имени Аксакова прошла необычная акция. Студенты УГНТУ представили два уникальных проекта для незрячих людей: фотоквест «В темноте, но с видением» и «Тропа доверия». Участие приняли гости из Белебея и Иглино.

Команды вкупе с комплиментами – так трёхлетняя Айна понимает задачу лучше. Её хозяйка Анна Бергин – незрячий кинолог, которая сама обучает собак-проводников. У девушки два питомца породы монгол банхар: опытная Айна и пятимесячный щенок Авхач. Вместо привычных лабрадоров она выбрала спокойных и дружелюбных монгольских овчарок. У них есть важная особенность – они представители так называемых гипоаллергенных пород.

Обучение собак-поводырей занимает девять месяцев и начинается с самых простых команд. Постепенно животных приучают к городскому шуму, лифтам, эскалаторам и переходам. Самый важный навык, который осваивают питомцы, – «разумное непослушание». Если впереди опасность – яма, бордюр или низкое препятствие, пёс не должен подчиниться команде хозяина, чтобы уберечь его от травмы. Но даже после того, как собака попадает к владельцу, она продолжает учиться.

А это Умка. Ей 4 года. С Натальей Дьяченко из Белебея она живет уже два года. Женщина проходила обучение в Москве, где сразу наладила контакт со своей четвероногой помощницей.

Парк имени Аксакова объединил всех этих владельцев собак-поводырей в проекте студентов УГНТУ. Первый – фотоквест «В темноте, но с видением». Его посвятили писателю Сергею Тимофеевичу Аксакову. Путь участников пролегал по историческим и живописным местам.

Второй проект – «Тропа доверия» – это маршрут, который учит видеть город другими органами чувств. Будущие менеджеры по туризму разработали интерактивный GPS-маршрут в форме открытой книги по знаковым местам сада Аксакова. Каждый смог прочувствовать на себе, как незрячие люди ориентируются по звукам и тактильным ощущениям, а также освоить правила общения с собакой-поводырем.