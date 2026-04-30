В Уфе прошли курсы повышения квалификации для депутатов муниципалитетов

Как работать эффективно, говорили в Уфе на курсах по повышению квалификации для депутатов муниципалитетов. Обучение прошло на базе Башкирской академии госслужбы при главе республики.
Занятия запланированы в районах и городах десяти групп обучения с охватом всех муниципальных образований региона. В первом потоке приняли участие 142 депутата из Иглинского, Кармаскалинского, Кушнаренковского, Уфимского и Чишминского районов.
Участники изучают систему противодействия коррупции, принципы современной российской государственности, организацию публичной власти, вопросы формирования муниципального бюджета и управления финансами. Есть и практические аспекты: управление в сфере обращения с ТКО, ЖКХ, дорожном строительстве, транспортном обслуживании, организации медицинской помощи.