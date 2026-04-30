В Башкирии прошел марафон, посвященный защитникам Отечества

«Фронт и тыл вместе: Башкортостан в Великой Отечественной войне и спецоперации». Под таким названием в Стерлитамакском районе прошел республиканский марафон. В фойе дворца культуры села Рощинский прошли выставки, посвященные героям войны и сегодняшним защитникам, а также мастер-классы и консультации.
Врачи, юристы, психологи, специалисты фонда «Защитники Отечества» и военкомата, а также представители других социальных служб оказывали помощь участникам СВО и членам их семей. В большом зале обсуждались темы по поддержке фронта, ветеранов и взращиванию патриотизма среди молодежи.