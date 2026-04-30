БК «Динамо» из Уфы завершил сезон Суперлиги

Баскетбольный клуб «Динамо» завершил сезон Суперлиги. Три последних матча команда провела в турнире за места с пятого по восьмое. Заключительным соперником стала «Югра».
Динамовцы подходили к этой игре после серии из шести поражений на домашнем паркете. Им было важно не просто победить, но и сделать это с разницей в 17 очков или больше. Все потому что сразу три команды имели шансы на итоговое шестое место.
Встреча стартовала неудачно, после первой четверти уфимцы уступали со счётом 15:24. Однако уже во второй десятиминутке смогли выправить ситуацию и обогнать соперника. Матч завершился победой «Динамо» – 90:79. Таким образом, наша команда завершила сезон на седьмом месте.