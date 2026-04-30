Продал арестованную «Киа»: жителя Башкирии наказали штрафом

В Учалинском районе вынесли приговор 28-летнему местному жителю, который продал автомобиль, подлежащий конфискации.
Как установил суд, в июне 2023 года мужчину осудили за управление автомобилем в состоянии опьянения. Его «Киа Сид» передали собственнику на ответственное хранение до вступления судебного акта в законную силу. После этого машину должны были конфисковать в доход государства.
Однако судебное решение исполнено не было, и в отношении должника возбудили исполнительное производство. Несмотря на это, мужчина продал автомобиль третьему лицу за 350 тысяч рублей.
Вину мужчина признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.