Дрон летел прямо в кабину: водитель «Урала» из Башкирии выжил после атаки

Уроженец деревни Айдакаево Белокатайского района с позывным «Париж» проходит службу в зоне спецоперации водителем грузового автомобиля «Урал». В мирной жизни мужчина работал водителем большегрузов в Казани, а в августе прошлого года добровольно отправился защищать Родину.
Позывной «Париж» боец получил из-за французского происхождения имени. На передовой он выполняет одну из самых ответственных задач – доставляет боеприпасы, продукты питания и личный состав на позиции.
Один из рейсов едва не стал для него последним. В феврале текущего года во время очередной поездки его автомобиль атаковал вражеский дрон-камикадзе «Ждун».
После атаки бойца оперативно эвакуировали в медроту, где ему оказали первую помощь. Затем лечение продолжилось в военных госпиталях, сообщает издание «Новый Белокатай».
За мужество и профессионализм при выполнении боевых задач «Париж» награжден медалью «За боевое содружество».
Сейчас боец восстанавливается после ранений. Земляки желают ему скорейшего выздоровления, безопасной службы и долгожданного возвращения домой.
Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.
Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Новый Белокатай».