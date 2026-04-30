Радий Хабиров встретился с депутатом Госдумы России Алексеем Нечаевым

Сегодня в Москве Глава Башкортостана встретился с депутатом Госдумы России Алексеем Нечаевым, руководителем парламентской фракции и председателем политической партии «Новые люди». Обсудили варианты укрепления взаимодействия с республикой, а также развития туристической инфраструктуры и поддержки малого и среднего бизнеса в этой сфере.
Лидер партии отметил, что Башкортостан стал первой площадкой федерального форума «Туризм. Бизнес. Будущее». Одна из его задач – показать экономические возможности отрасли, благодаря которой, в том числе, создаются рабочие места.