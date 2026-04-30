Радий Хабиров встретился с депутатом Госдумы России Алексеем Нечаевым

Сегодня в Москве Глава Башкортостана встретился с депутатом Госдумы России Алексеем Нечаевым, руководителем парламентской фракции и председателем политической партии «Новые люди». Обсудили варианты укрепления взаимодействия с республикой, а также развития туристической инфраструктуры и поддержки малого и среднего бизнеса в этой сфере.

Лидер партии отметил, что Башкортостан стал первой площадкой федерального форума «Туризм. Бизнес. Будущее». Одна из его задач – показать экономические возможности отрасли, благодаря которой, в том числе, создаются рабочие места.

Мы рассматриваем туризм как одно из важных направлений развития экономики. Башкортостан богат своими природными и историческими объектами, и сейчас мы активно работаем над развитием туристической инфраструктуры: это транспортная доступность локаций, современный придорожный сервис, комфортные отели, широкий спектр услуг для наших гостей. Туризм – достаточно непростой бизнес, и ему, конечно, важно содействие со стороны государства. В республике действует комплекс мер поддержки бизнеса, в том числе работающего в сфере туризма. Мы также активно участвуем в профильных федеральных программах. Самое главное, чтобы предприниматели понимали, что управленческая команда республики заинтересована в комфортной работе бизнеса и реализации новых проектов.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Башкортостан и раньше был местом, куда люди приезжали, им интересно это направление. Сейчас в регионе работает комитет по туризму и комитет по МСБ, склеивает вместе с руководством республики то, как можно форсировать туристическое направление.

Алексей Нечаев, депутат Государственной Думы РФ, председатель партии «Новые люди»
