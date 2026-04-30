В Башкирии во всех городах и районах планируют запустить молодёжные советы

Запуск молодёжных советов во всех городах и районах Башкортостана – вот главная цель на 2026 год Молодёжного совета при Минкульте Башкортостана. Об этом говорили на встрече с исполняющим обязанности министра культуры.

Напомним, Молодёжный совет заработал ровно год назад. В него вошли 15 специалистов от 18 до 35 лет. Основная цель – создание кадрового резерва, вовлечение молодёжи в культурную жизнь, реализация творческих инициатив.