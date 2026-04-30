Министерство здравоохранения Башкортостана формирует управленческий резерв. В Уфе прошла стратегическая сессия «ЛидерМЕД – 2026». Это проект для действующих и будущих руководителей медицинской отрасли, направленный на поиск и подготовку квалифицированных кадров. Более 30 главных врачей, руководителей отделений и клиник разработали решения для развития региона в этом направлении.
Участие в проекте даёт специалистам преимущество – приоритет при вхождении в кадровый резерв Минздрава республики. На стратегической сессии обсудили вопросы привлечения врачей, развитие промышленной медицины, стандарты сервиса в поликлиниках и другие. Экспертную комиссию проекта возглавил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.