Врачи и медсёстры Уфы собрали танцевальную группу «Аврора и Батыр»

Спасать жизни и выходить на сцену. Коллектив врачей Республиканского перинатального центра Уфы доказал: медицина и творчество совместимы. Врачи и медсёстры собрали свою группу под названием «Аврора и Батыр», самостоятельно шьют костюмы, ставят танцы и участвуют в конкурсах. Чем им помогает хореография в работе и как удаётся совмещать ночные дежурства и репетиции?

Где рождается жизнь – там рождается и творчество. В обычные дни они следят за дыханием, давлением, помогают появлению на свет малышей. Но под медицинской формой бьётся не только отзывчивое, но и артистичное сердце.

Идея собрать команду родилась внутри самого коллектива. Лилия Сагадатова, инициатор создания группы, танцевать хотела всегда, но медицина взяла своё. Учёба в университете, интернатура, ночные дежурства – всё это отодвигало творчество на задний план. И вот, спустя годы, мечта вернулась уже в осознанном возрасте.

Сегодня в расписании медработников не только график обходов и приёмов, но и регулярные репетиции. По вечерам после смены они разучивают связки, оттачивают синхронность и работают над подачей. Помещение для занятий нашли прямо на базе центра.

Отдельная гордость коллектива – костюмы. Женщины сами выбирают ткани и придумывают фасоны. Некоторые никогда не держали иголку в руках, но ради выступлений освоили и это ремесло. В ход идёт всё: от блестящей органзы до ручной вышивки. Наряды украшены традиционными башкирскими мотивами и соответствуют национальному платью.

Самодеятельный ансамбль уже успел засветиться на своём первом республиканском конкурсе, где они победили. Диплом в номинации «Лучшая танцевальная программа» теперь висит рядом с медицинскими сертификатами, и это соседство никого не удивляет. Сами танцовщицы в шутку называют свой стиль «терапией движением». После многочасовой смены, полной тревог и ответственности, танец помогает переключиться, отпустить тяжёлые мысли и снова почувствовать лёгкость.