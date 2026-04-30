В Уфе открылась выставка в преддверии 81-й годовщины Великой Победы

«Помню, что случилось не со мной» – художественная выставка, которая открылась в Уфе в преддверии 81-й годовщины Великой Победы. Автор работ – Анатолий Фадеев. Экспозиция состоит из 40 графических композиций, и все они посвящены героям Великой Отечественной войны.

В своих картинах мастер изображает не только баталии и парадные портреты, а живых людей: солдат, тружеников тыла и тех, кто ценой невероятных усилий приближал победу. Выставка уже доступна для посещения. Уфимцы и гости столицы смогут увидеть, как через графику и личные переживания художник сохраняет лица и истории героев великой войны.