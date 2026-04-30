Огнеборцы Башкирии отмечают профессиональный праздник

Радий Хабиров поздравил пожарных Башкортостана с профессиональным праздником. В своём обращении глава республики отметил, что они днём и ночью находятся на боевом дежурстве, всегда готовы вступить в противоборство с огнём, зачастую действуя в экстремальных условиях. Только за прошлый год пожарные региона совершили более 7,5 тыс. выездов на возгорания и спасли 1,5 тыс. человек. О тех, кто ставит чужую жизнь выше своей, – в нашем сюжете.

Рабочая смена старшего инструктора-пожарного специализированной пожарно-спасательной части Артура Вильданова начинается с проверки оборудования. Любая мелочь или недочёт в критический момент может стоить жизни как самим спасателям, так и тем, к кому они спешат на помощь. Впервые боёвку заслуженный спасатель Башкортостана надел более 20 лет назад. А стать пожарным мечтал с самого детства.

Учился в школе, и недалеко от нас, через одно здание, была пожарная часть. Я тогда был ребёнком, смотрел, как взрослые дяди выезжали на вызов, потом возвращались все грязные, в копоти. Мы к ним бегали классом, они нам всё рассказывали. Мы интересовались, они делились. Мне это запало в душу, понравилось. Артур Вильданов, старший инструктор-пожарный специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

Мечта осуществилась. За время службы Артур Вильданов тушил самые сложные возгорания, которые до сих пор у всех на слуху: ландшафтные пожары в башкирском Зауралье, ликвидация последствий чрезвычайной ситуации федерального масштаба в Курганской области. В памяти остался и один из самых страшных пожаров в Башкортостане, когда на артиллерийском складе в военной части возле села Урман Иглинского района взрывались снаряды. Выездов без риска для жизни у Артура и его коллег не бывает.

В какой-то степени согласен, она опасная. Но если соблюдать все правила и работать с головой, холодным разумом, то всё можно преодолеть. Каких-то сложностей нет. Артур Вильданов, старший инструктор-пожарный специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

Накануне профессионального праздника пожарных Башкортостана поздравил глава республики. Радий Хабиров вручил государственные награды отличившимся огнеборцам и ключи от новой пожарно-спасательной техники командирам подразделений.

Пожарный – это не профессия, а призвание. И в строю остаются лишь те, кто действительно верен долгу, ставит чужую жизнь выше своей. Именно таких огнеборцев чествовали в Уфе на церемонии, посвящённой Дню пожарной охраны. И хотя виновники торжества были при полном параде, многие сразу после отправились не домой, а в свои части.

На работе от коллег всегда дружеский настрой. Единство в коллективе, друг другу всегда помогаем. И всегда у нас пожарное братство, все традиции соблюдаются. Александр Шамиев, начальник караула 24 пожарно-спасательной части ПСО ГУ МЧС России по Республике Башкортостан