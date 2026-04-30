Огнеборцы Башкирии отмечают профессиональный праздник

Радий Хабиров поздравил пожарных Башкортостана с профессиональным праздником. В своём обращении глава республики отметил, что они днём и ночью находятся на боевом дежурстве, всегда готовы вступить в противоборство с огнём, зачастую действуя в экстремальных условиях. Только за прошлый год пожарные региона совершили более 7,5 тыс. выездов на возгорания и спасли 1,5 тыс. человек. О тех, кто ставит чужую жизнь выше своей, – в нашем сюжете.
Рабочая смена старшего инструктора-пожарного специализированной пожарно-спасательной части Артура Вильданова начинается с проверки оборудования. Любая мелочь или недочёт в критический момент может стоить жизни как самим спасателям, так и тем, к кому они спешат на помощь. Впервые боёвку заслуженный спасатель Башкортостана надел более 20 лет назад. А стать пожарным мечтал с самого детства.
Мечта осуществилась. За время службы Артур Вильданов тушил самые сложные возгорания, которые до сих пор у всех на слуху: ландшафтные пожары в башкирском Зауралье, ликвидация последствий чрезвычайной ситуации федерального масштаба в Курганской области. В памяти остался и один из самых страшных пожаров в Башкортостане, когда на артиллерийском складе в военной части возле села Урман Иглинского района взрывались снаряды. Выездов без риска для жизни у Артура и его коллег не бывает.
Накануне профессионального праздника пожарных Башкортостана поздравил глава республики. Радий Хабиров вручил государственные награды отличившимся огнеборцам и ключи от новой пожарно-спасательной техники командирам подразделений.
Пожарный – это не профессия, а призвание. И в строю остаются лишь те, кто действительно верен долгу, ставит чужую жизнь выше своей. Именно таких огнеборцев чествовали в Уфе на церемонии, посвящённой Дню пожарной охраны. И хотя виновники торжества были при полном параде, многие сразу после отправились не домой, а в свои части.
Праздничный день для огнеборцев – не выходной. Наоборот, с сегодняшнего дня работы станет ещё больше. 30 апреля в Башкортостане введён особый противопожарный режим.