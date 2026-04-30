Жителям Башкирии рассказали, как обезопасить детей на майских праздниках

Поисковики «Лиза Алерт» рассказали, как обезопасить детей на майских праздниках. В период выходных важно помнить: к водоёмам и в лес можно ходить только в сопровождении взрослых. У ребёнка должен быть личный рюкзак с водой, едой и заряженным телефоном, и нести его он должен сам. Он должен знать номера родителей или звонить в службу 112.