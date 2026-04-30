Поисковые отряды из Башкирии завершили работу в акции «Вахта памяти»

Республиканские поисковые отряды завершили работу во Всероссийской акции «Вахта памяти», прошедшей на местах боевых сражений 112-й кавалерийской дивизии под командованием генерал-майора Минигали Шаймуратова. В конце ноября 1942 года башкирские конники вели ожесточённые бои у железнодорожной станции Обливская Ростовской области и не позволили войскам вермахта прорваться на Кавказ.

Хотел этот агрегат поставить, и случилось так, что он у меня запищал в это время. Решил его обойти крест-накрест, и вот эту каску так и нашёл. Вадим Губарев, участник поискового отряда «Подвиг»

Щуп, лопата, металлоискатель – основные инструменты поисковика. Для руководителя башкирского сводного поискового отряда Салавата Сатыбаева это восьмая «Вахта памяти» на Обливской земле. Как и в прошлые годы, задача – найти останки башкирских кавалеристов, погибших в ноябре 1942 года и похороненных на Донской земле местными жителями в воронках авиабомб.

Дорога была на Фролову и на Сеньшин, вон там, дальше. Они пересекли её и пытались с левой стороны обойти. Нас больше интересует место захоронения кавалеристов, которые погибли от бомбёжек, 25 и 26 числа. Пока не можем найти это место, потому что здесь основную площадь занимают поля, а в полях зацепиться тяжело, и часто они бывают засеяны. Салават Сатыбаев, руководитель сводного поискового отряда РБ «Вахта памяти – 2026»

Изменённый мирной жизнью ландшафт стирает память о войне. Уже не осталось очевидцев тех событий, которые бы указали точные места воронок от авиабомб, в которые местные жители похоронили около тысячи наших земляков. Уже через несколько лет о боевом пути 112-й кавалерийской дивизии мы сможем узнать лишь из карт боевых сражений, из архивов Министерства обороны и фотографий аэросъёмок немецкого Абвера.

Часто, волею судьбы, ушедшие солдаты дают поисковикам особый знак – пролетающий над лагерем клин журавлей, а это значит, что и в этом году найденные поисковиками башкирские кавалеристы вернутся на родину. На полях боевых сражений очень много диких тюльпанов, и поисковики уверены, что это не цветы, а кровь наших солдат.

Ежегодная «Вахта памяти» стала традиционной. В Обливской ждут приезда поисковых отрядов из Башкортостана. Возложение цветов у обелиска Неизвестному Солдату, посещение Солонецкой средней школы, которой присвоено имя легендарного комдива, совместные «Уроки Мужества», знакомство с музеем.