В Абзелиловском районе высадят более 14 тысяч саженцев

14 тысяч сеянцев высадят в Абзелиловском районе. Саженцы появятся на площади порядка восьми гектаров. В экологической акции, организованной компанией «Салаватское» и местным лесничеством, приняли участие сотрудники предприятий, активисты района. Первые саженцы уже появились.
Небольшой инструктаж, разбор инвентаря – и десятки рук берутся за дело. Для многих это не просто экологическая акция, а личный выбор. Евгения Иванкина пришла сюда по зову сердца.
Закон давал три года на компенсационную посадку, но в «Салаватском» решили: природа не любит ждать. Работы стартовали уже через год – без проволочек и формальностей.
Каждая лунка рождается точным ударом специальной лопатки – меча Колесова. Сеянец опускают в землю с ювелирной аккуратностью: корни не должны загнуться. От этого зависит, приживётся ли деревце.
Но посадить – это полдела. Работники местного лесхоза будут ухаживать и следить, как приживаются сосновые насаждения. Они следят за каждым этапом, чтобы проект остался не на бумаге, а в земле.
В посадке сеянцев приняли участие не только работники компании-инвестора и районного лесничества, но и члены Общественного наблюдательного совета. Активисты следят, как реализуется инвестпроект.
Осенью – контрольная проверка: если приживётся меньше 85% – высаживать снова. Так, шаг за шагом, здесь вырастет новый лес, чтобы через пять лет на этих склонах уже шумели молодые сосны.