В Абзелиловском районе высадят более 14 тысяч саженцев

14 тысяч сеянцев высадят в Абзелиловском районе. Саженцы появятся на площади порядка восьми гектаров. В экологической акции, организованной компанией «Салаватское» и местным лесничеством, приняли участие сотрудники предприятий, активисты района. Первые саженцы уже появились.

Небольшой инструктаж, разбор инвентаря – и десятки рук берутся за дело. Для многих это не просто экологическая акция, а личный выбор. Евгения Иванкина пришла сюда по зову сердца.

Я сама из Башкирии, родилась здесь. Это очень важно, нужно, особенно в такой период. У меня папа умер, в том числе и это. Я благодарна, что «Салаватское» не только на словах, но и на деле проявляет заботу об окружающем мире. Евгения Иванкина, заместитель начальника управления по экологической безопасности компании-партнёра

Закон давал три года на компенсационную посадку, но в «Салаватском» решили: природа не любит ждать. Работы стартовали уже через год – без проволочек и формальностей.

Мы привлекли местное Абзелиловское лесничество, которое имеет ресурсы, питомники. Самое важное: они знают и понимают, какая здесь структура древесины, какие мероприятия нужно сделать, чтобы сеянцы прижились. Тагир Бахтигареев, руководитель компании «Салаватское»

Каждая лунка рождается точным ударом специальной лопатки – меча Колесова. Сеянец опускают в землю с ювелирной аккуратностью: корни не должны загнуться. От этого зависит, приживётся ли деревце.

Эти сеянцы показали свою положительную характеристику по приживаемости, по дальнейшему росту, по устойчивости к болезням и вредителям. Альберт Закиров, заместитель министра лесного хозяйства Республики Башкортостан

Но посадить – это полдела. Работники местного лесхоза будут ухаживать и следить, как приживаются сосновые насаждения. Они следят за каждым этапом, чтобы проект остался не на бумаге, а в земле.

Через 20 дней здесь будет проходить техприёмка, будут считать, сколько посажено на гектар, летом будет проводиться агротехнический уход, будем вручную окашивать. Зариф Абдуллин, директор Абзелиловского лесхоза

В посадке сеянцев приняли участие не только работники компании-инвестора и районного лесничества, но и члены Общественного наблюдательного совета. Активисты следят, как реализуется инвестпроект.