«Территория женского счастья» посетила Куюргазинский район

Пространство развития и поддержки. В Куюргазинском районе состоялась Открытая Академия «Территория женского счастья». Социально-просветительское мероприятие прошло в селе Ермолаево. Основная его цель – укрепление института семьи, сохранение здоровья, развитие личностного потенциала и культурных традиций.

Проект реализуется при поддержке Фонда грантов главы республики и объединяет экспертов в сфере здравоохранения, психологии, образования, культуры, предпринимательства и социальной поддержки. Председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова отметила уникальность муниципалитета, богатого культурными событиями, и поблагодарила жителей за открытость, душевность и стремление к развитию.

Ресурс женщины, и не только женщины, – это очень важная тема, на которую сейчас нужно обращать внимание, потому что, как говорится, в этом деле, если ты сам себе не поможешь, то никто тебе помочь не сможет. И если у тебя не будет желания его восполнять, восстанавливать, то тоже ничего не поможет. Простой способ восстановить ресурс – это поделиться тем, что есть у тебя внутри. Когда мы делимся чем-то, то это же в нас внутри и преумножается.

Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья»

В течение дня для жителей района работали тематические пространства. Участницы смогли посетить лекции о внутренней гармонии, эмоциональном благополучии, здоровье и финансовой грамотности. Были организованы консультации узких медицинских специалистов, в том числе и для детей. Важной частью программы стало пространство открытого диалога для женщин, матерей и семей участников СВО. Отдельное внимание уделили вопросам профессионального и предпринимательского развития.

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии