«Территория женского счастья» посетила Куюргазинский район

Пространство развития и поддержки. В Куюргазинском районе состоялась Открытая Академия «Территория женского счастья». Социально-просветительское мероприятие прошло в селе Ермолаево. Основная его цель – укрепление института семьи, сохранение здоровья, развитие личностного потенциала и культурных традиций.
Проект реализуется при поддержке Фонда грантов главы республики и объединяет экспертов в сфере здравоохранения, психологии, образования, культуры, предпринимательства и социальной поддержки. Председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова отметила уникальность муниципалитета, богатого культурными событиями, и поблагодарила жителей за открытость, душевность и стремление к развитию.
В течение дня для жителей района работали тематические пространства. Участницы смогли посетить лекции о внутренней гармонии, эмоциональном благополучии, здоровье и финансовой грамотности. Были организованы консультации узких медицинских специалистов, в том числе и для детей. Важной частью программы стало пространство открытого диалога для женщин, матерей и семей участников СВО. Отдельное внимание уделили вопросам профессионального и предпринимательского развития.