ГК «Уфа-Алиса» продолжает борьбу за место в Суперлиге

Гандболистки «Уфа-Алисы» продолжают бороться за сохранение прописки в российской Суперлиге. Накануне уфимки принимали на своей площадке главных конкурентов по финальному этапу группы «Б» – ижевский «Университет». Ранее на выезде башкирский клуб одолел соперниц с преимуществом в девять мячей. Дома матч получился более упорным.

После первой половины встречи «Уфа-Алиса» уступала шесть очков. Весь второй тайм хозяйки площадки пытались догнать гостей: сделать это удалось за пять минут до конца встречи. Итоговый счёт – 26:26. Так, уфимки сохранили преимущество в два очка в таблице над ижевским коллективом в текущем финальном розыгрыше.

Впереди у подопечных Олега Сапункова ещё две игры. 6 мая в Уфу приедет коллектив «АГУ-Адыиф» из Майкопа, после чего 15 мая наша команда отправится в Москву на игру с «Лучом».

Я считаю, что это была наша игра. Начало первого тайма мы провалили немного. Если бы мы собрались и играли как в начале второго, победа была бы за нами. Анастасия Синюгина, игрок ГК «Уфа-Алиса»