Глава Башкирии поздравил жителей с Праздником Весны и Труда

В Башкортостане отметили Праздник Весны и Труда. Ключевое торжественное мероприятие уже традиционно прошло в башкирской столице возле стелы «Уфа – город трудовой доблести». Радий Хабиров возложил к монументу цветы. В церемонии приняли участие члены правительства, депутаты, руководители министерств, ведомств, уфимских предприятий и общественники.

Глава республики поздравил жителей с праздником и отметил важность сохранения памяти о достижениях земляков. Напомним, что стелу открыли в ноябре 2022 года. Монумент стал данью памяти трудовому подвигу жителей Башкортостана в годы Великой Отечественной войны. Помимо Уфы, статус города трудовой доблести также имеет и Ишимбай.

Это дань уважения целому поколению, которое прошло тяжёлую войну, заложило основы современной экономики, облики наших городов и сёл. Башкортостан, в свою очередь, развивается. Даже вот это место, которое было простым пустырём, становится теперь экспозицией трудовых достижений нашей республики. Этот переломный момент наша республика, как и все жители, проходит с достоинством, которым действительно будут гордиться те, кто сейчас работает, и будущие поколения.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава Башкортостана также ознакомился с развитием общественного пространства у стелы. Здесь, в частности, установили советский грузовой паровоз «Л-3589». Его разработали в конце Великой Отечественной войны. До 1947 года он носил официальное название «Победа». В планах проектировщиков – сделать паровоз интерактивным, чтобы жители могли побывать в кабине машиниста и сделать памятные фотографии.

Арт-объект стал частью музея под открытым небом наравне с другими экспонатами. Например, нефтекачалкой, корабельными якорями, «полуторкой» ГАЗ, а также авиационными двигателями. Турбореактивный мотор Р95Ш для самолетов-штурмовиков Су-25 с 1980 года выпускали на площадке Уфимского моторостроительного производственного объединения (ныне – ОДК-УМПО).

Как отметил Радий Хабиров, благоустройство общественного пространства продолжается. В планах – укладка брусчатки и обустройство газонов, установка макетов самолёта ЯК-3 и кораблей, а также монтаж освещения и подсветки арт-объектов.

Самое главное и самое ценное, что человек может сделать, – это трудиться на благо своей страны и своей семьи. В этом смысл. Конечно, молодое поколение этого не знает, но мы-то ещё ностальгируем: 1 Мая все утром вставали, собирались, шли на майские демонстрации. Тогда мы молодые были, весело было, гармонь играла, какие-то кричалки делали, люди флаги несли, транспаранты. Сегодня у нас в парках всевозможные мероприятия. Люди выезжают за город, в сады, начинается дачный сезон, и это здорово.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
