Глава Башкирии поздравил жителей с Праздником Весны и Труда

Самое главное и самое ценное, что человек может сделать, – это трудиться на благо своей страны и своей семьи. В этом смысл. Конечно, молодое поколение этого не знает, но мы-то ещё ностальгируем: 1 Мая все утром вставали, собирались, шли на майские демонстрации. Тогда мы молодые были, весело было, гармонь играла, какие-то кричалки делали, люди флаги несли, транспаранты. Сегодня у нас в парках всевозможные мероприятия. Люди выезжают за город, в сады, начинается дачный сезон, и это здорово.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан