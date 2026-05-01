Глава Башкирии поздравил жителей с Праздником Весны и Труда

В Башкортостане отметили Праздник Весны и Труда. Ключевое торжественное мероприятие уже традиционно прошло в башкирской столице возле стелы «Уфа – город трудовой доблести». Радий Хабиров возложил к монументу цветы. В церемонии приняли участие члены правительства, депутаты, руководители министерств, ведомств, уфимских предприятий и общественники.
Глава республики поздравил жителей с праздником и отметил важность сохранения памяти о достижениях земляков. Напомним, что стелу открыли в ноябре 2022 года. Монумент стал данью памяти трудовому подвигу жителей Башкортостана в годы Великой Отечественной войны. Помимо Уфы, статус города трудовой доблести также имеет и Ишимбай.
Глава Башкортостана также ознакомился с развитием общественного пространства у стелы. Здесь, в частности, установили советский грузовой паровоз «Л-3589». Его разработали в конце Великой Отечественной войны. До 1947 года он носил официальное название «Победа». В планах проектировщиков – сделать паровоз интерактивным, чтобы жители могли побывать в кабине машиниста и сделать памятные фотографии.
Арт-объект стал частью музея под открытым небом наравне с другими экспонатами. Например, нефтекачалкой, корабельными якорями, «полуторкой» ГАЗ, а также авиационными двигателями. Турбореактивный мотор Р95Ш для самолетов-штурмовиков Су-25 с 1980 года выпускали на площадке Уфимского моторостроительного производственного объединения (ныне – ОДК-УМПО).
Как отметил Радий Хабиров, благоустройство общественного пространства продолжается. В планах – укладка брусчатки и обустройство газонов, установка макетов самолёта ЯК-3 и кораблей, а также монтаж освещения и подсветки арт-объектов.