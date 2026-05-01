Из Уфы запустили электропоезд «Финист» до Белорецка

Сегодня из Уфы стартовал электропоезд «Финист» до Белорецка. Маршрут рассчитан почти на 400 человек, пять вагонов оборудовали кондиционерами, а время рейса электрички намерены осенью сократить до четырех часов вместо шести. Железнодорожный транспорт российского производства может работать на разных видах тока и развивать скорость до 160 километров в час.
Пока одни люди в первый майский день только просыпаются, другие спешат занять удобные кресла в вагонах нового электропоезда «Финист», следующего до Белорецка. Кирилл Осипов в числе первых пассажиров.
Управляет поездом Марс Махиянов. Машинистом трудится более 10 лет. Для освоения «Финиста» ездил в Екатеринбург – учёба длилась два месяца. Транспорт способен работать на разных видах тока.
Пять вагонов рассчитаны почти на 400 пассажиров. Установлены системы микроклимата и обеззараживания воздуха. Созданы условия для маломобильных пассажиров. Привычный для многих шум стука колёс и тряска во время поездки по железной дороге уже в прошлом.
Электропоезд оборудован по последнему слову техники, его оснастили кондиционерами, здесь есть розетки, чтобы подзарядиться, но и самое главное – время пути сократилось до 35 минут. А конкретно до Айгира, что удобно туристам.
Жителям Белорецка пока все ещё потребуется потратить почти пять часов. К осени намерены сократить время следования до четырёх. Проект, который реализуют по инициативе руководителя региона, входит в число так называемых «Башкирских радиусов», всего их пять. Они охватывают крупные города и административные центры республики.
Уже в этом году маршрут планирую продлить до Магнитогорска, а в 2027-м – до Сибая. Также намерены связать Уфу и Самару. Проекты, как и новые электропоезда, помогут разгрузить дорожную сеть и дать возможность людям передвигаться с комфортом ещё быстрее и при этом недорого.