Из Уфы запустили электропоезд «Финист» до Белорецка

Сегодня из Уфы стартовал электропоезд «Финист» до Белорецка. Маршрут рассчитан почти на 400 человек, пять вагонов оборудовали кондиционерами, а время рейса электрички намерены осенью сократить до четырех часов вместо шести. Железнодорожный транспорт российского производства может работать на разных видах тока и развивать скорость до 160 километров в час.

Пока одни люди в первый майский день только просыпаются, другие спешат занять удобные кресла в вагонах нового электропоезда «Финист», следующего до Белорецка. Кирилл Осипов в числе первых пассажиров.

Электрички – это удобный транспорт, потому что можно провести время, с друзьями пообщаться, посмотреть в окно и полюбоваться на нашу природу Башкирии. Когда мы только начинали, электрички были старыми, с деревянными сидениями, было больно сидеть на них. Кирилл Осипов, пассажир электропоезда

Управляет поездом Марс Махиянов. Машинистом трудится более 10 лет. Для освоения «Финиста» ездил в Екатеринбург – учёба длилась два месяца. Транспорт способен работать на разных видах тока.

Как на постоянном токе, так и на переменном. Тем самым значительно сокращается время в пути, время на технические стоянки и на дополнительные затраты в виде дополнительного локомотива. Марс Махиянов, машинист электропоезда

Пять вагонов рассчитаны почти на 400 пассажиров. Установлены системы микроклимата и обеззараживания воздуха. Созданы условия для маломобильных пассажиров. Привычный для многих шум стука колёс и тряска во время поездки по железной дороге уже в прошлом.

Электропоезд оборудован по последнему слову техники, его оснастили кондиционерами, здесь есть розетки, чтобы подзарядиться, но и самое главное – время пути сократилось до 35 минут. А конкретно до Айгира, что удобно туристам.

Жителям Белорецка пока все ещё потребуется потратить почти пять часов. К осени намерены сократить время следования до четырёх. Проект, который реализуют по инициативе руководителя региона, входит в число так называемых «Башкирских радиусов», всего их пять. Они охватывают крупные города и административные центры республики.

Но мы выйдем на 4 часа, это связано с техническим особенностями поезда и технического состояния дороги, электрического хозяйства. Мне кажется, для жителей Белорецка, для жителей республики это очень хорошая история, я этому особое внимание уделяю. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан