Новые тарифы СБП и взносы на капремонт: что изменится для россиян с 1 мая

Что изменится в российских законах с 1 мая? Какие нововведения и изменения ждут жителей республики с сегодняшнего дня? Подробнее – в нашем дайджесте.

С 1 мая 2026 года в Башкортостане вырастут минимальные взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов. Для зданий высотой до шести этажей тариф составит 13,17 рубля за квадратный метр, для более высоких домов – 13,91 рубля. Ранее действовали ставки 12,5 и 13,2 рубля соответственно, то есть рост составит около 5,4%.

Изменились условия для снятия граждан с регистрационного учёта. Формальная регистрация больше не будет считаться достаточным основанием для сохранения прописки, если человек фактически не проживает по указанному адресу.

Вступили в силу новые тарифы СБП: переводы между физическими лицами остаются бесплатными. Вводится комиссия (от пяти копеек до трёх рублей за операцию) для переводов с участием бизнеса.