Упорство и любовь к делу: истории трудовых династий из Башкирии

В Год семьи и в Первомай мы говорим о тех, кто по-настоящему любит своё дело. На заводах и фабриках республики до сих пор работают целые семейные династии. Вместе они накопили стаж на сотни лет. И передают секреты мастерства внукам.

Ещё совсем юношей, в 1975 году, Василий Фесенко устроился на «Содацемент». Потом была армия. Вернувшись, отправился на химзавод – тогда он назывался именно так. Начал с должности электромонтёра, а позже вырос до старшего мастера. Совмещал работу с учёбой, горел делом. Этот огонь не угасает уже 51 год.

За работой Василий нашёл и личное счастье. С супругой Валентиной они познакомились в общежитии предприятия. Она тоже пришла на химзавод. Валентина проработала в содовой компании много лет, сейчас на заслуженном отдыхе.

Примеру Фесенко следовали не только родственники, но и друзья. Владимир Хуторненко начинал точно так же – электриком на химзаводе. После армии вернулся и больше не уходил.

Традиции живы, пока их продолжают дети. Денис не раздумывал, глядя на отца: после школы – на завод. Сначала 7 месяцев до армии, а после дембеля сразу обратно, на родное предприятие.

А следом за Денисом пришёл и младший брат Валерий. Только демобилизовался, а в голове уже вертелось: куда дальше? Но выбор был очевиден: там брат, там отец, там надёжное будущее.