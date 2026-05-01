Под Уфой ветеринары спасают диких птиц

В Уфимском районе ветеринары спасают диких птиц. Так, сейчас на попечении специалистов находится краснокнижный орёл-могильник, покалеченный охотниками. В планах у команды создать на базе клиники благотворительную организацию, которая будет оказывать помощь в том числе диким животным и пернатым.

Ветеринары хоть и надевают для защиты перчатки, но атаковать врачей орёл и не пытается. То ли от бессилия, то ли за эти дни уже понял: угрозы нет. У годовалого пернатого огнестрельное ранение. Орёл-могильник занесён в Красную книгу, охота на него запрещена. Это один из самых редких пернатых хищников в Европе.

Ксения и Алина уже много лет помогают животным. Но раньше ветврачи специализировались больше на кошках и собаках. Пока однажды не осознали, что часто по вине людей страдают и пернатые.

Сердобольность Ксении и Алины уже спасла множество жизней. При ветеринарной клинике есть своего рода котейная – пространство с кошками, которым они подарили вторую жизнь. Некоторые из них и вдохновили Алину стать ветврачом.