В Уфе состоялся сольный концерт Загира Исянчурина

Аншлаг в главном концертном зале республики. Культурная афиша Уфы пополнилась ярким событием: в ГКЗ «Башкортостан» состоялся сольный концерт народного артиста Башкортостана Загира Исянчурина.
Концерт стал настоящим подарком не только для поклонников и почитателей его творчества, но и для всех, кто неравнодушен к качественной музыке. Уникальный голос, приятный тембр и природное обаяние, яркая харизма и творческая смелость, позволившая соединить башкирские народные песни с эстрадной музыкой, стали составляющими его успеха.
Загир Исянчурин – уникальный исполнитель, который, начав свою творческую карьеру как солист фольклорно-эстрадной группы «Каравансарай», завоевал огромный авторитет и доверие у аудитории. Сегодня у артиста – свой эстрадный коллектив и море поклонников. В сольной концертной программе прозвучали не только всеми любимые песни, но и абсолютно новые треки, которые, безусловно, станут хитами.