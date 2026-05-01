В Уфе в честь Первомая в Доме профсоюзов прошло торжественное собрание

В Уфе в Доме профсоюзов прошло торжественное собрание, посвященное Празднику Весны и Труда. В мероприятии приняли участие представители профсоюзных организаций и Молодежного совета Федерации профсоюзов республики.
В рамках празднования лучшие представители движения получили заслуженные награды. Особо была отмечена Альбира Воровкина, специалист по организационной работе Республиканского профсоюза работников здравоохранения, которую поблагодарила Ассоциация территориальных объединений профсоюзов Приволжского федерального округа за активную работу по защите социально-трудовых прав граждан.
Помимо профсоюзных активистов, чествовали и победителей республиканских конкурсов профессионального мастерства «Мастера Башкортостана», а также исполнителей патриотической песни «Родина. Труд. Семья». Медицинское сообщество республики достойно представили участники песенного конкурса. Все они приняли участие в гала-концерте, посвященном Первомаю, продемонстрировав высокий уровень таланта и преданность своей профессии.