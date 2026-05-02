В Башкирии в ночных пожарах погибли четыре человека

В ночь с 1 на 2 мая в Башкирии произошло два смертельных пожара. Об этом рассказали в МЧС.

В Уфе огнём охватило трёхкомнатную квартиру по проспекту Октября. Площадь пожара достигла 20 кв.м. И зоны воздействия опасных факторов эвакуировали 26 жильцов. Во время тушения в квартире были найдены бездыханные тела 55-летнего мужчины и 52-летней женщины.

Второй смертельный пожар зафиксировали в селе Ильтенбаево в Учалинском районе. Огнём охватило бревенчатый дом. Во время разбора завалов в доме нашли тела двух женщин 78 и 51 лет.