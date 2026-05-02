В заказнике Башкирии заметили лося

Солонцы сотрудники дирекции по особо охраняемым природным территориям делают и ставят сами. В дикой природе соли почти нет, а зверям она жизненно необходима. Например, лоси-самцы очень нуждаются в соли, когда у них растут рога, а самки — когда ждут потомство.