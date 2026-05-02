В Уфе школу обвинили в буллинге

Прокуратура Башкирии проверит одну из школ Уфы из-за сообщений о буллинге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
По предварительной информации, жертвой буллинга стала девочка – ученица столичной школы.
В ходе проверочных мероприятий надзорное ведомство установит все обстоятельства и причины произошедшего, даст оценку действиям должностных лиц образовательного учреждения. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту.