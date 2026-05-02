В Башкирии отмечается День поминовения и почитания

Сегодня в Башкортостане отмечается День поминовения и почитания. Цель – сохранение традиций духовной культуры, семейных ценностей и укрепление связей между поколениями. В этот день жители могут почтить память ушедших близких, посетить кладбища и привести в порядок места захоронений.

Глава республики сегодня опубликовал пост с видео на своих страницах в соцсетях, где рассказал, что едет на малую родину в Ишимбайский район.

Еду в Ишимбай, хочу навестить могилы своих родителей и брата. Нужно помнить и почитать своих предков, это очень важно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан