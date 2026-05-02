В Башкирии отмечается День поминовения и почитания

Сегодня в Башкортостане отмечается День поминовения и почитания. Цель – сохранение традиций духовной культуры, семейных ценностей и укрепление связей между поколениями. В этот день жители могут почтить память ушедших близких, посетить кладбища и привести в порядок места захоронений.
Глава республики сегодня опубликовал пост с видео на своих страницах в соцсетях, где рассказал, что едет на малую родину в Ишимбайский район.
Проходят субботники, а также дежурят экстренные службы. Дополнительно организованы точки для набора воды. На Южном кладбище с этим помог Ленинский район. Администрации кладбищ отвечают за вывоз мусора. В День поминовения и почитания Северное и Южное кладбища посещают в среднем 7-8 тысяч человек, пик посещений приходится на Родительский день. За некоторыми захоронениями ухаживает муниципалитет. Согласно поручению главы республики, в День поминовения организованы дополнительные автобусные маршруты до кладбищ.