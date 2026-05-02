В Уфе на конференции обсудили защиту пожилых людей от мошенничества

Раньше звонили, теперь приходят в дом с документами. Как пенсионерам и другим мнительным гражданам спасти свои сбережения? Эксперты на обучающей конференции разобрали новые приёмы аферистов и дали чёткие рекомендации.

Ирина Ермошева – пенсионерка с большим жизненным опытом – обмануть её пытались не раз. Женщина получала десятки звонков: то «из сотовой компании», то «из полиции». Каждый раз клала трубку. А вот недавно мошенники пришли к ней домой, представившись инспекторами по установке пожарных извещателей. Осмотрели квартиру, а главное – показали документы. И поверить в подделку было трудно.

Такие истории, как у Ирины Ермошевой, не редкость. Под влияние злоумышленников может попасть любой, независимо от возраста и образования. Чтобы таких происшествий стало меньше, в Уфе прошла обучающая конференция «Преступления против лиц старшего возраста». На встрече обсудили профилактику, социальную защиту и, главное, чёткие алгоритмы помощи тем, кто уже попал в сети аферистов.

Также эксперты назвали главную ошибку – надеяться на то, что не обманут. Одной грамотности мало: пока пенсионер вспоминает правила, мошенники копируют биометрию или подменяют номер. Участники форума решили: нужно не просто учить людей, а технически обезвреживать счета. Результат даст только комплекс мер – от блокировки подозрительных сим-карт до запрета дистанционных операций для пожилых. Отдельно разобрали новую схему мошенничества через цифровой рубль.

Ежедневно в полицию обращаются пожилые люди, которые стали жертвами телефонных мошенников. Злоумышленники представляются сотрудниками банков или госучреждений, убеждают пенсионеров снять накопления или взять в долг и передать курьерам. Бывает, что жертвы отдают миллионы рублей или даже продают жильё.