Жителям Башкирии рассказали секрет выращивания картофеля с медовым оттенком

Картофель с медовым оттенком. Уфимские садоводы поделились секретом выращивания клубней при помощи пчелиной мервы. Пока многие только готовятся к высадке корнеплодов, тем не менее, народные эксперты и учёные дают рекомендации на предстоящий сезон. Удобрить почву можно и не используя химию, а бороться с вредителями, правильно подобрав сорта.

Секрет хорошего урожая не только в клубнях, считает Дмитрий Аникеев. Уже при посадке, помимо картофеля, мужчина добавляет в лунку печную золу и главный ингредиент – пчелиную мерву, то, что осталось от перетопки пчелиных сот. Благодаря высокому содержанию органики и воска, она хорошо питает корнеплоды.

А вот за сроками посадки картофеля и других культур внимательно следит тёща Екатерина Семёнова. Как правило, это не раньше середины мая. Женщина смотрит не на погоду, а ориентируется на лунный календарь.

Главное – не спешить. Такого мнения придерживается и доктор сельскохозяйственных наук Ильдар Марданшин. У учёного даже есть небольшой лайфхак, как определить готовность почвы к высадке корнеплодов.

О картофеле мужчина знает всё и даже больше. Исследования проводит с 1988 года, участвуя в разработке новых сортов. Главная задача, которая стоит перед селекционерами, – вывести картофель, устойчивый к колорадскому жуку, болезням и при этом привлекательный внешне, с хорошими вкусовыми характеристиками. Башкирским учёным отчасти удалось это сделать.