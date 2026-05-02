От сержанта до преподавателя: история 98-летнего ветерана из Уфы

В преддверии Дня Победы мы вспоминаем тех, кто ценой собственной жизни защищал нашу страну. О Салимяугаре Валиуллине, который защищал страну от фашистской Германии и прошёл Советско-японскую войну, как о примере мужества и отваги, – в нашем сюжете.

Разница в возрасте – почти век. Серёжа рассказывает своему прадеду стих о войне. Салимяугар Мансурович слушает и вспоминает боевой путь: как в январе 1942 года, будучи совсем юношей, стал старшим мужчиной в семье; как в 1944 году его призвали в ряды Красной армии и как служил сержантом на Дальневосточном фронте. О важных страницах истории рассказывает и внукам, чтобы помнили.

В апреле 1945 года их эшелон отправили на Дальний Восток. В составе 1229-го полка 5-й армии Дальневосточного фронта 17-летний сержант Валиуллин готовился к боям. В Японской Маньчжурии «Катюши» крушили ДОТы, а русские солдаты шли вперёд.

В сентябре 1945 года Япония капитулировала, но война для Салимяугара Мансуровича не закончилась. Ещё два месяца его полк охранял склады с оружием, затем он служил в Приморье и работал радистом на Чукотке. Но тот самый День Победы ветеран запомнил навсегда.

9 Мая – особенная дата в семье Салимяугара Мансуровича. В этот день близкие собираются у ветерана. Не забывают навестить и сотрудники аграрного университета, где он преподавал 15 лет. Парад у дома Салимяугара Мансуровича – неотъемлемая часть праздника.