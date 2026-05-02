В Уфе прошёл республиканский этап конкурса среди поваров

В Уфе прошёл республиканский этап всероссийского конкурса среди поваров. Участники соревновались на базе Уфимского колледжа индустрии питания и сервиса не только в мастерстве, но и в умении удивлять.
Самый волнительный момент. Жюри не просто ест: эксперты сканируют блюдо на подачу, аромат и баланс вкусов. Каждая вилка – как экзамен.
На гарнир – перловка, на закуску – обязательно треска, а на горячее – говяжья вырезка. Но при этом участникам нужно внедрить в свои блюда свёклу и сельдерей. Это так называемый набор из чёрного ящика. Организаторы держали интригу до последнего. Конкурсанты не знали список блюд, которые им нужно будет готовить. Знали только о десерте: о панкейках было известно заранее.
Продуктовый набор республиканского конкурса поваров ориентирован на русскую кухню. В этом году к ней особое внимание: итогом 2026 года станет разработка и внедрение национального стандарта для традиционных русских блюд.
Свою фантазию нужно было проявить в каждом блюде, но при этом соблюсти требования конкурса. Участие и на республиканском уровне помогло профессиональному росту. Главное – перевести теорию в практику, хотя бы частично.