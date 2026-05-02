В Уфе прошёл республиканский этап конкурса среди поваров

В Уфе прошёл республиканский этап всероссийского конкурса среди поваров. Участники соревновались на базе Уфимского колледжа индустрии питания и сервиса не только в мастерстве, но и в умении удивлять.

Самый волнительный момент. Жюри не просто ест: эксперты сканируют блюдо на подачу, аромат и баланс вкусов. Каждая вилка – как экзамен.

На гарнир – перловка, на закуску – обязательно треска, а на горячее – говяжья вырезка. Но при этом участникам нужно внедрить в свои блюда свёклу и сельдерей. Это так называемый набор из чёрного ящика. Организаторы держали интригу до последнего. Конкурсанты не знали список блюд, которые им нужно будет готовить. Знали только о десерте: о панкейках было известно заранее.

Продуктовый набор республиканского конкурса поваров ориентирован на русскую кухню. В этом году к ней особое внимание: итогом 2026 года станет разработка и внедрение национального стандарта для традиционных русских блюд.

Нам хочется, чтобы через посыл блюда, вкуса и формы он передал всю прелесть нашей многонациональной республики и, конечно, колорит нашего продукта. Потому что все отмечают: наши продукты безумно вкусные, самое важное – правильно их подать и правильно сформировать тарелку. Наталья Чибрикина, председатель Ассоциации кулинаров, рестораторов и отельеров Республики Башкортостан