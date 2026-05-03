В Уфе водитель сбил 9-летнего ребенка на самокате

Накануне, 2 мая, около 19:00 в Калининском районе Уфы произошло ДТП с участием несовершеннолетнего.

По данным ГАИ, напротив дома № 180 по улице Кольцевой 18-летний водитель «Хендай ГК ГЛС», двигаясь со стороны улицы Богдана Хмельницкого, при совершении поворота допустил наезд на пешехода. Известно, что 9-летний пешеход пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на самокате.

В результате аварии ребёнок получил травмы и был доставлен в больницу.

По факту ДТП начато административное расследование.

Фото: ГАИ Уфы. 

