В Уфе водитель сбил 9-летнего ребенка на самокате

Накануне, 2 мая, около 19:00 в Калининском районе Уфы произошло ДТП с участием несовершеннолетнего.

По данным ГАИ, напротив дома № 180 по улице Кольцевой 18-летний водитель «Хендай ГК ГЛС», двигаясь со стороны улицы Богдана Хмельницкого, при совершении поворота допустил наезд на пешехода. Известно, что 9-летний пешеход пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на самокате.