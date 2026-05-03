Под Уфой сгорели четыре дачных дома

Поздно вечером 2 мая в СНТ «Лесная поляна» у станции Юматово в Уфимском районе произошел крупный пожар. Сообщение о возгорании поступило в региональный МЧС.

Огонь охватил сразу четыре дачных участка. В результате повреждены два одноэтажных бревенчатых дома, а также мансардная кровля и стена еще двух домов.

Пожар ликвидировали сотрудники МЧС России и Госкомитета РБ по ЧС. Пострадавших нет.

Причина возгорания и размер материального ущерба устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России.