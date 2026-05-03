В Башкирии грибник потерялся в лесу

В Аскинском районе мужчина уехал за грибами и потерялся. Сообщение об этом поступило вчера, 2 мая, в Центр обработки вызовов Системы-112. К счастью, мужчина смог выбраться самостоятельно и в медицинской помощи не нуждался.

По данным Госкомитета РБ по ЧС, с начала года поступило 40 сообщений о потерявшихся на территории республики. Всего потерялись 70 человек, из них 18 детей.