В Башкирии грибник потерялся в лесу

В Аскинском районе мужчина уехал за грибами и потерялся. Сообщение об этом поступило вчера, 2 мая, в Центр обработки вызовов Системы-112. К счастью, мужчина смог выбраться самостоятельно и в медицинской помощи не нуждался.
По данным Госкомитета РБ по ЧС, с начала года поступило 40 сообщений о потерявшихся на территории республики. Всего потерялись 70 человек, из них 18 детей.
Спасатели напоминают: перед походом в лес нужно сообщить близким свой маршрут и взять с собой заряженный телефон или другой способ связи. Если потерялись, необходимо позвонить по номеру 112 и оставаться на месте.