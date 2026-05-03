В Уфе 13-летний мальчик катался на питбайке без прав

В Уфе сотрудники ГАИ вновь задержали несовершеннолетнего за рулем мототранспорта. Инцидент произошел на улице Камской во время профилактического мероприятия «Мототехника».
Инспекторы остановили питбайк «Ирайд». За рулем оказался 13-летний мальчик, не имеющий необходимых документов для управления мототранспортом.
На место вызвали отца ребенка. В его присутствии мальчика отстранили от управления, а питбайк отправили на спецстоянку.
Материалы в отношении отца направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Там решат вопрос о привлечении к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Также будет рассмотрен вопрос о постановке семьи на профилактический учет.
Фото: ГАИ Уфы.