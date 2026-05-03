В Башкирии за сутки потушили 9 пожаров сухой растительности

В Башкирии за прошедшие сутки зарегистрировали 9 случаев загорания сухой растительности. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

Возгорания произошли в Баймакском, Бакалинском, Бирском, Благоварском, Благовещенском, Краснокамском, Кушнаренковском, Хайбуллинском районах, а также в Нефтекамске. Все пожары были ликвидированы.

По данным ведомства, с начала 2026 года в республике зафиксировано 6 очагов лесных пожаров на площади более 55 га. Кроме того, произошло 124 загорания сухой растительности на общей площади свыше 189 га.