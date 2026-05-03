Сошли с тропы на горе: в Башкирии спасли отца с 16-летним сыном

В Белорецком районе 2 мая на горе Курташтау во время подъема заблудились мужчина и его 16-летний сын.

Поняв, что самостоятельно найти дорогу не получится, отец связался с другом и рассказал о ситуации. Тот сразу обратился в экстренные службы. Сами туристы также отправили свои координаты.

На помощь выехали спасатели Госкомитета РБ по ЧС. Однако по первой указанной точке найти людей не удалось. Тогда специалисты повторно уточнили координаты и попросили потерявшихся оставаться на месте.

После этого спасатели прибыли к обновленной точке и обнаружили туристов. Мужчину и подростка эвакуировали на квадроцикле к лыжной базе Курташ, где находился их автомобиль.

Медицинская помощь им не потребовалась.