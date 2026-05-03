ГАИ Башкирии за сутки поймала 65 пьяных водителей

За прошедшие сутки в республике сотрудники ГАИ провели масштабные профилактические рейды «Безопасная дорога» и «Мототехника». Всего пресечено свыше 1300 нарушений правил дорожного движения.

65 автомобилистов сели за руль в состоянии опьянения, 6 из них привлечены к уголовной ответственности за повторное нетрезвое вождение. Кроме того, зафиксировано 50 случаев нарушения правил перевозки детей.