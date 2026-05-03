Жителей Башкирии предупредили о тумане и грозах

Завтра, 4 мая, в республике будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие дожди, на юге – до умеренных, в отдельных районах возможна гроза. Днем также местами небольшой дождь.

Ветер восточный с переходом на северо-западный и западный, 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +3, +8°С, при прояснениях похолодает до -2°С. Днем столбики термометров поднимутся до +13, +18°С.