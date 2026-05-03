СК России проверит ситуацию с безнадзорными собаками в Уфе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о ненадлежащей организации отлова безнадзорных собак в Уфе.
Поводом стали сообщения о стае собак возле одного из образовательных учреждений. По опубликованной информации, животные несколько лет находятся рядом с учреждением, проявляют агрессию к гражданам, а в прошлом году напали на пенсионерку.
СУ СК России по РБ возбудило уголовное дело.
Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования и мерах по организации отлова животных.
Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.