В Уфе обсудили меры поддержки семей с детьми

Меры поддержки семей с детьми, законодательные инициативы и лучшие муниципальные практики обсудили в Уфе на встрече депутатов с председателями и секретарями городских и районных советов. Мероприятие посвятили 120-летию российского парламентаризма, а также Году большой и дружной семьи.

Представители муниципалитетов выступили со своими предложениями. Сегодня в республике увеличивается число многодетных семей: сейчас их насчитывается около 75 тысяч, а финансирование мер поддержки в 2025 году достигло 7,9 миллиарда рублей. Среди предоставляемых льгот – бесплатное питание для школьников, компенсация стоимости формы, внеочередной приём детей в детсады, бесплатный проезд для учащихся в городах и ряд других мер.