До приезда скорой не дожил: в Башкирии водитель погиб в ДТП

В Дюртюлинском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Авария случилась накануне в десятом часу вечера на 90 км автодороги Р-240 – подъезд к трассе М-12 «Восток».

По данным Госавтоинспекции, за рулем автомобиля Mazda 3 находился 20-летний водитель. Во время обгона он столкнулся со встречным большегрузом Iveco, после чего легковушка касательно задела полуприцеп грузовика МАЗ.

В результате аварии водитель Mazda скончался на месте происшествия до приезда медиков. Обстоятельства трагедии устанавливаются.