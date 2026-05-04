До приезда скорой не дожил: в Башкирии водитель погиб в ДТП

В Дюртюлинском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Авария случилась накануне в десятом часу вечера на 90 км автодороги Р-240 – подъезд к трассе М-12 «Восток».
По данным Госавтоинспекции, за рулем автомобиля Mazda 3 находился 20-летний водитель. Во время обгона он столкнулся со встречным большегрузом Iveco, после чего легковушка касательно задела полуприцеп грузовика МАЗ.
В результате аварии водитель Mazda скончался на месте происшествия до приезда медиков. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Видео: ГАИ РБ.