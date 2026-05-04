На реках Башкирии произошли два ЧП с туристами

В минувшие выходные спасатели несколько раз выезжали на помощь туристам на реках Башкирии.

В Зилаирском районе на пороге «Яман-Таш» реки Сакмара помощь потребовалась жителю Сибая 1989 года рождения. Во время сплава мужчина выпал из четырехместного катамарана и оказался в воде. Дежурившие спасатели оперативно вытащили его на берег с помощью спасательного конца Александрова. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Еще один случай произошел на Айгирских порогах реки Малый Инзер. При прохождении порога группа из четырех туристов повредила катамаран. Люди смогли самостоятельно выбраться на берег.

После этого спасатели на катамаране переправили туристов и их снаряжение на противоположный берег — к станции Айгир.