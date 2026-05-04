Автомобиль перевернулся в Уфе: пострадали три пассажира

В Уфе произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека. Авария случилась в пятницу, 1 мая, в седьмом часу утра.

По данным ГАИ, водитель 2004 года рождения за рулем Hyundai Solaris двигался по Демскому шоссе в направлении автодороги Уфа – Оренбург. В какой-то момент автомобиль наехал на металлическое дорожное ограждение, после чего опрокинулся.

В результате ДТП трех пассажиров с различными травмами доставили в медицинское учреждение.

По факту аварии начато административное расследование.