Апрельский бэби-бум: в Башкирии родились 888 малышей

В Республиканском клиническом перинатальном центре Башкирии подвели радостные итоги апреля.

За второй весенний месяц в медучреждении появились на свет 888 малышей. Среди новорожденных – 447 девочек и 441 мальчик.

Особенным апрель стал для родителей двойняшек: за месяц в центре родились сразу 24 двойни. Из них 10 пар мальчиков, 8 пар девочек, а также 6 «королевских двоен» – мальчик и девочка.