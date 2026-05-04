Ушел из жизни председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев

На 73-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев.

Печальную новость на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров. В последнее время Константин Толкачев проходил лечение в Москве.

Память Константина Борисовича участники совещания почтили минутой молчания.

Константин Толкачев много лет занимал важные государственные должности и внес значительный вклад в развитие парламентаризма, правовой системы и общественно-политической жизни республики.