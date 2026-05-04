Ушел из жизни председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев

На 73-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев.
Печальную новость на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров. В последнее время Константин Толкачев проходил лечение в Москве.
Память Константина Борисовича участники совещания почтили минутой молчания.
Константин Толкачев много лет занимал важные государственные должности и внес значительный вклад в развитие парламентаризма, правовой системы и общественно-политической жизни республики.
Он имел почетные звания «Заслуженный юрист Российской Федерации» и «Заслуженный юрист Республики Башкортостан». Также был награжден орденом Почета, орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан» и орденом Салавата Юлаева.