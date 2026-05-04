В Башкирии рассказали, каким будет Парад Победы в этом году

В Уфе 9 мая состоится Парад Победы, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Подробности на оперативном совещании правительства сообщил вице-премьер Ирек Сагитов.

Одним из главных событий станет торжественное прохождение военнослужащих Уфимского гарнизона на проспекте Октября. Оно пройдет с 12:00 до 13:00.

В параде примут участие 25 парадных расчетов – всего около 2 тысяч человек. Среди них будут военнослужащие Уфимского территориального гарнизона, сотрудники территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, участники СВО из полка «Башкортостан» и батальона имени С. Юлаева, ветераны боевых действий и военной службы, курсанты и кадеты учебных заведений.

После прохождения военных расчетов по проспекту пройдут кадеты школы-интерната с первоначальной летной подготовкой им. Мусы Гареева, учащиеся «шаймуратовских» классов, юнармейцы и кадетские классы морских пехотинцев. Они понесут копии Знамени Победы, а также флаги России, Башкортостана и Уфы.

Командующим парадом назначен заместитель военного комиссара полковник Ринат Латыпов. Принимать парад будет военный комиссар республики полковник Михаил Блажевич.

Также запланирован проход 16 единиц военной техники, в том числе четырех единиц времен Великой Отечественной войны. Завершить парад должен пролет воздушной техники: трех вертолетов Ка-32, Ка-26, Ми-8 и пяти самолетов малой авиации аэродрома «Первушино» с проносом флагов России и Башкортостана.

Генеральная репетиция на проспекте Октября пройдет 7 мая с 19:00 до 21:00 с участием наземной и воздушной техники.